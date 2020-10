Si masturba appoggiato a un muretto e su una panchina nel pistoiese: nei guai un 28enne

Si masturba in pubblico, per ben tre volte nello stesso giorno: 28enne denunciato per atti osceni.

È successo nel pistoiese, in località Pietrabuona, ieri, in pieno giorno.

A dare l’allarme, contattando i carabinieri, è stata una donna che aveva visto il giovane dalla finestra. Il ragazzo era appoggiato al muretto di una casa, intento a praticare autoerotismo.

Quando i militari dell’arma sono arrivati, il giovane si era però dato alla fuga, ma solo un’ora dopo era tornato a masturbarsi, questa volta seduto su una panchina. Una terza segnalazione al 112 è poi arrivata nel pomeriggio, quando il ragazzo è stato visto nei pressi del campo sportivo di Pietrabuona.

I carabinieri, che tramite alcune telecamere di videosorveglianza sono riusciti a individuarlo, lo hanno bloccato. Per il giovane, di origini albanesi ma residente a Pescia, è quindi scattata la denuncia a piede libero anche per non aver esibito il permesso di soggiorno e la sanzione per non aver indossato la mascherina, obbligatoria secondo le disposizioni anti Covid 19.