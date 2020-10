Troppi assembramenti, piazza Shelley a Viareggio off limits: c’è l’ordinanza

Troppi assembramenti, piazza Shelley a Viareggio off limits: vietato l’accesso dalle 21 della sera alle 5 del mattino.

Una zona rossa, in base ai disposti dell’ultimo dpcm del governo, quella della piazza dedicata al poeta britannico, e alle strade attigue, fatta salva, ovviamente, la possibilità di accesso e deflusso per chi ci abita e lavora.

“Un provvedimento che non si discosta da quelli già presi in precedenza da questa Amministrazione – dichiara il sindaco Giorgio Del Ghingaro -: la nostra città è attrattiva per natura e per vocazione, eppure per mesi abbiamo chiesto e ripetuto di non venire a Viareggio e già nei giorni precedenti al lockdown avevamo chiuso Pineta, spiaggia e Passeggiata”.

“Sono mesi che monitoriamo piazza Shelley, teatro di assembramenti che, soprattutto adesso, sono decisamente impropri – aggiunge il primo cittadino -. I solleciti che ci sono arrivati, gli esposti, i controlli fatti dalla polizia municipale ma anche dalle forze dell’ordine, hanno evidenziato una situazione non corretta dal punto di vista dell’utilizzo della mascherina e del distanziamento sociale”.

La piazza è infatti da qualche tempo meta della movida dei giovanissimi: “Ritrovo di giovani durante le ore serali, anche privi del dispositivo di protezione personale delle vie respiratorie (mascherine) e che non rispettando il distanziamento sociale creano situazioni di notevole assembramento”, si legge nell’atto. Tanto che durante l’estate erano stati predisposti servizi mirati da parte della polizia municipale, con conseguenti sanzioni per il mancato uso della mascherina e per l’assembramento di persone.

“Per adesso il contagio in Versilia e in particolare nella nostra città, è ancora sotto controllo e ovviamente non vogliamo che diventi emergenziale come lo è stata in primavera. Dobbiamo attenerci alle prescrizioni del Ministero in maniera corretta e avendo rispetto l’uno dell’altro: Viareggio ha dimostrato di essere seria e responsabile. Invece in piazza Shelley il rispetto mancava – conclude Del Ghingaro – per questo ho firmato l’ordinanza”.