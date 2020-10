Covid19, cambiano gli accessi all’ospedale Versilia

Cambiano le modalità di accesso per l’ingresso all’ospedale Versilia, così come disposto dell’ordinanza numero 94 del 16 ottobre a firma del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

La visita ai pazienti ricoverati in ospedale viene limitata ad un solo visitatore al turno del “passo” del pranzo o della cena per un massimo di 10 minuti.

In particolare saranno consentiti gli accessi alle degenze del dipartimento medico e il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc): al passo del pranzo il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica; al passo della cena (18.30-19.30) il martedì, giovedì e sabato.

Gli accessi alle degenze del dipartimento chirurgico e alla terapia intensiva saranno consentiti: al passo del pranzo il martedì, giovedì e sabato; al passo della cena il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Per la riabilitazione e il materno infantile non ci sono cambiamenti e rimane in essere l’organizzazione attuale.

Si ricorda che i familiari e tutti coloro che prestino assistenza sulle 24 ore ai pazienti devono essere autorizzati per scritto dalla direzione del reparto e devono effettuare tampone contattando la preospedalizzazione.

L’accesso agli ambulatori sia istituzionali che di libera professione è consentito esclusivamente al paziente, salvo minori, disabili o persone in condizioni valutate singolarmente.

All’accesso nella struttura sarà effettuato un controllo della temperatura, della sintomatologia respiratoria e dell’esistenza di condizioni di rischio (viaggi in zone focolaio o contatto con casi di covid-19). Le persone che manifestino sintomi respiratori sono invitate a restare al domicilio e contattare il proprio medico di famiglia.