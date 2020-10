San Pietro a Vico, concluso intervento Enel per la segnalazione di cavi interrati

In riferimento al muretto del pubblico condotto in via dell’Acquacalda a San Pietro a Vico, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, precisa di essere già intervenuta e di avere segnalato il percorso del cavo interrato di media tensione, come richiesto dal Consorzio 1 Toscana Nord.

In questo modo il Consorzio potrà così fare tutte le valutazioni del caso e programmare le operazioni di ripristino del muretto senza interferire con la linea elettrica sotterranea.