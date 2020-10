Si è celebrata oggi (22 ottobre) la commemorazione del 45esimo anniversario della strage di Querceta dove, all’alba del 22 ottobre 1975, una squadra di poliziotti tra cui il maresciallo di Ps Giovan Battista Crisci, il brigadiere Giovanni Mussi e gli appuntati Armando Femiano e Giuseppe Lombardi furono falciati dai colpi di mitra di due ricercati per rapine a banche e uffici postali.

Massimo Battini e Giuseppe Federigi, che successivamente si dichiararono appartenenti a movimenti politici di lotta armata e condannati in via definitiva all’ergastolo per omicidio volontario. Dopo la messa officiata nella chiesa di Sant’Antonio dall’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, in località Montiscendi il sindaco Alberto Stefano Giovannetti e il Questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella hanno deposto una corona d’alloro al monumento dedicato alle vittime dell’eccidio, alla presenza delle vedove e dei figli dei caduti, di Giovan Battista Crisci, e delle autorità intervenute.