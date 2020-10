Un piccolo robot che gira indisturbato per le aule, sanificando aria e superfici. E’ il nuovo ‘alunno’ della scuola elementare ‘Santa Dorotea’ di Viareggio, che da qualche settimana, grazie al papà di una bambina che frequenta la scuola, attraversa le classi dell’istituto e sanifica tutte le superfici.

Il robot, riconosciuto dal ministero della sanità come vero e proprio presidio medico sanitario, fa parte di quelle macchine ad elevata intelligenza, che utilizzano i raggi Uv-C e l’ozono per la sanificazione in tempi record di qualsiasi tipo di ambiente contro virus e agenti patogeni, a cominciare dal covid-19.

Foto 2 di 2



“Desidero ringraziare a nome mio e di tutta la scuola l’Ing. Emanuele Mazzi, che ci ha donato questo prezioso ed utile ‘amico’ – afferma la direttrice dell’istituto Patrizia Del Carlo -. Abbiamo a disposizione un elemento in più per la sanificazione ‘intelligente’ che, unita a quella quotidiana che effettuiamo scrupolosamente seguendo tutti i protocolli, ci offre un ulteriore ed efficace aiuto per l’abbattimento degli agenti patogeni nell’aria e nelle superfici. Teniamo da sempre alla pulizia e all’igiene della nostra scuola e oggi, a fronte dell’emergenza coronavirus, vogliamo impegnarci quanto più possibile”.