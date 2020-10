Appello di Fornaciari: “Non andate a fare la spesa con tutta la famiglia”

Cercare modi per limitare occasioni di contagio. È l’invito che fa alla cittadinanza il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari che fa appello alle famiglie perché soltanto un componente per nucleo si rechi a fare la spesa.

“Ormai le mascherine le usiamo quasi tutti e le regole le rispettiamo. Allora secondo me il tema di oggi è questo: cosa posso fare io in più per contenere i contagi? Guardiamoci allo specchio. C’è qualcosa che è in mio potere che posso fare? C’è qualcosa a cui posso rinunciare? Se c’è facciamolo. Un esempio semplice – spiega Fornaciari -. Posso rinunciare a fare la spesa? No. Posso rinunciare ad andare a fare la spesa al supermercato con tutta la famiglia? Sì. È un rispetto per noi stessi per gli altri e per i lavoratori del settore alimentare. Si può fare. Se voglio fare una passeggiata con la mia famiglia posso andare tranquillamente all’aperto e non in luoghi chiusi e affollati. Forza, impegniamoci, non serve un obbligo di legge per fare quello che serve, perché l’ho già detto e non mi stancherò di ripeterlo: per il buonsenso non c’è decreto che tenga”.