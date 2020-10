Certificati falsi per ottenere i documenti: in due nei guai

Certificati falsi per ottenere i documenti: in due finiscono nei guai.

L’indagine, articolata, è dei carabinieri della stazione di Roccastrada, in provincia di Grosseto, che hanno denunciato a piede libero due cittadini, uno del Pakistan e l’altro di origini afghane, per vari reati di falso.

La vicenda ha avuto inizio quando i due si sono presentati allo sportello anagrafe del Comune per richiedere il rilascio della carta d’identità, esibendo un certificato di residenza sospetto. I carabinieri, intervenuti nell’immediatezza, hanno riscontrato la falsità del certificato.

L’indagine è poi proseguita con una serie di perquisizioni presso i domicili dei due, dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato vari certificati di residenza con l’intestazione del Comune, nonché false attestazioni di conoscenza della lingua italiana. Gli stessi documenti sono stati rinvenuti in formato file in una pen drive a loro in uso.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.