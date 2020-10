Pcmc chiude l’anno fiscale in attivo e distribuisce l’utile ai lavoratori: un risultato decisamente non scontato in questo anno così difficile dal punto di vista sociale ed economico a causa della pandemia, anche se il settore cartario lucchese ha continuato a lavorare proprio in lockdown, non senza difficoltà, rimanendo aperto per decreto ministeriale in quanto produttore di beni di prima necessità.

“Chiudere questo anno fiscale in attivo per noi è davvero una soddisfazione – sono le parole del presidente di Pcmc, Sergio Casella -. È stato un anno impegnativo, in cui la pandemia ha toccato le nostre vite su tutti i fronti, incidendo sulle nostre abitudini e anche sull’organizzazione del nostro lavoro in azienda. Il nostro percorso ha richiesto impegno e sacrificio da parte di tutta la squadra Pcmc e proprio da questo deriva la volontà di ridistribuire l’utile ottenuto tra tutti i lavoratori. Verrà destinato ad ogni membro dell’azienda un bonus di 500 euro, un premio raggiunto per aver lavorato con dedizione e forza nonostante le acque non fossero così calme”.

“Dopo aver ribaltato completamente le aspettative che vedevano un bilancio in negativo, siamo più fiduciosi per quello che ci aspetta – prosegue parlando dei prossimi mesi -. Il nostro lavoro ha continuato a portare frutti e il nostro attuale portafoglio ordini ci presenta prospettive positive per un 2021 più sereno. Mi auguro che questo scenario, più roseo nel nostro mercato e per le nostre attività, possa essere segno di una ripresa più generale. La situazione data dal Covid19 è sempre in evoluzione e purtroppo il momento è ancora molto difficile ma dobbiamo guardare avanti, con fiducia per il futuro”.

Pcmc è una realtà presente sul mercato mondiale da più di 100 anni, che mette a disposizione dei propri clienti un’offerta globale unica di soluzioni standard e personalizzate che coprono l’intero processo di trasformazione del tissue per la produzione di rotoli igienici, asciugatutto, tovaglioli e rotoli industriali.

Pcmc offre soluzioni efficaci in diversi campi, non solo sul converting ma anche sul packaging, sulle stampe flessografiche, nelle goffrature, dai rotoli al piegato, sia nell’ambito consumer che industriale: dallo svolgitore alla pallettizzazione, per clienti in tutto il mondo.

Il lavoro sinergico delle due divisioni, italiana e statunitense, è da sempre il punto di forza di PCMC. Le attività commerciali in Europa, Asia, Africa e America Latina sono gestite dalla divisione PCMC SpA, con sede a Barga, nel cuore pulsante del mercato mondiale del tissue: la provincia di Lucca, mentre il mercato Nord Americano e Canada, fanno riferimento alla sede di Green Bay.