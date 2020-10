Tirocini in Comune a Pietrasanta, il bando è on line

Lavoro, è online l’atteso bando per 15 tirocini in municipio a Pietrasanta, destinati a giovani tra i 18 ed i 35 anni. Per candidarsi c’è tempo fino al 2 novembre prossimo.

Come annunciato negli scorsi giorni è stato pubblicato sulla home page del sito www.comune.pietrasanta.lu.it l’avviso pubblico per la selezione per titoli e colloqui per l’attivazione di tirocini non curricolari. L’attivazione dei 15 tirocini è legato ad un finanziamento da 57 mila euro della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca attraverso il bando Lavoro + Bene Comune: Tirocini.

Ai giovani selezionati – il tirocinio sarà coordinato dal centro per l’impiego di Viareggio e dall’Informa Giovani del Comune di Pietrasanta – verrà erogata una formazione generale circa l’organizzazione dell’ente e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dalla normativa vigente, per una durata complessiva di 10 ore. Una volta conclusa la formazione iniziale, i giovani tirocinanti andranno ad affiancare il personale dell’ente per 25 ore settimanali nelle attività di accoglienza dei cittadini, supporto nello svolgimento di pratiche amministrative ed erogazione di servizi. In particolare, loro compito principale sarà attivare/migliorare l’erogazione di servizi digitali da parte dei singoli servizi.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, pena l’esclusione, al Comune di Pietrasanta entro il 2 novembre prossimo. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. La presentazione delle domande può essere effettuata con una delle seguenti modalità: – inviate tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.pietrasanta.lu.it entro le 24 del 2 novembre indicando nell’oggetto Domanda di partecipazione alla selezione per l’attivazione di tirocini non curricolari; – a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., indirizzata al Comune di Pietrasanta, piazza Matteotti, 29 – 55045 – Pietrasanta. In tal caso sul retro della busta il candidato dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la seguente dicitura: Domanda di partecipazione alla selezione per l’attivazione di tirocini non curricolari. Si precisa che in questo caso non fa fede la data di spedizione della domanda bensì la data di arrivo all’Ufficio protocollo dell’ente; inviate tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it (solo se provenienti da una casella pec, i messaggi provenienti da caselle di posta ordinarie non saranno accettati) entro le 24 del 2 novembre indicando nell’oggetto Domanda di partecipazione alla selezione per l’attivazione di tirocini non curricolari; – consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta, piazza Matteotti 29 – 55045 – Pietrasanta entro le 12,30 del 2 novembre.