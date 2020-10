Emergenza covid, Italia Viva Viareggio scrive a Eugenio Giani

Lettera aperta di Italia Viva Viareggio al neo presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“La campagna elettorale – scrive il comitato viareggino del partito renziano – ha senza dubbio consacrato Eugenio Giani presidente della Regione Toscana. Gli abbiamo sempre riconosciuto di essere un lavoratore instancabile ed esperto. Ora però è il momento che metta in campo tutta la sua esperienza politica e che riconosca tra gli amministratori della Toscana il più competente ed il più esperto. Giorgio Del Ghingaro, il sindaco di Viareggio è l’uomo giusto per sviluppare un progetto ed un programma che aiuti da subito la nostra Regione a contrastare l’emergenza sanitaria da Coronavirus e la crisi economica che dovremo affrontare”

“Caro governatore – conclude Italia Viva Viareggio nella sua missiva al governatore – sviluppare una forma di collaborazione con il più capace, dimostrerà che sei davvero quel leader in grado di rompere con il passato, di abbandonare le logiche di ieri, per essere in grado di non compromettere il nostro domani. Il concetto caro Giani è sempre lo stesso: abbandonare le posizioni teoriche e prediligere quelle pratiche”.