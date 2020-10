Luca Mariani torna presidente del comitato paesano del Piaggione

Il Piaggione ha un nuovo presidente del comitato paesano.

Dopo sei anni torna a ricoprire la carica di massimo rappresentante dell’associazione che rappresenta la frazione a nord di Ponte a Moriano Luca Mariani.

Tanti e noti i suoi cavalli di battaglia per il benessere della frazione: dalla riduzione della velocità in attraversamento all‘illuminazione del territorio.