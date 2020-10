Albergatori in ginocchio, Bonino (Confcommercio): “Entro tre settimane chiuderanno tutti”

Coronavirus ed economia, parla Pietro Bonino, presidente provinciale del sindacato albergatori Confcommercio Lucca, che commenta il contenuto dell’ultimo decreto firmato domenica mattina dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“In primo luogo – afferma Bonino – intendo inviare la massima vicinanza e solidarietà a tutti i colleghi del settore dei pubblici esercizi, coloro cioè che più duramente sono stati colpiti e interessati dalle nuove restrizioni imposte dal Governo. In questa fase, più che mai, è necessaria la unità di tutti i componenti del mondo imprenditoriale, nessuno escluso”.

“Quello ricettivo – prosegue Bonino – è un comparto che non viene apparentemente toccato dall’ultimo Dpcm, visto che non vengono imposte chiusure o divieti sul servizio di ristorazione per i nostri clienti. Ma la situazione è egualmente drammatica: la decisione del governo di stringere sugli spostamenti delle persone ha dato il colpo finale a quel poco di turismo che questo periodo dell’anno offriva, vista anche l’annullamento degli eventi in presenza di Lucca Comics & Games. Posso dirlo senza timore di smentita, avendo avuto modo di confrontarmi con diversi colleghi: nel giro di tre settimane al massimo tutti o quasi gli alberghi di Lucca saranno chiusi. E si tratterà di una chiusura a tempo indeterminato, con il rischio concreto che diverse strutture non riaprano mai più”.

“In questi mesi – chiude Bonino – da parte del governo non è arrivato un solo aiuto nei confronti della nostra categoria. Solo parole a vuoto. E se non ci sarà una inversione di rotta immediata, le nostre imprese moriranno una a una”.