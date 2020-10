Case Erp, a Viareggio il bando integrativo: ecco chi può partecipare

Case Erp, pubblicato il bando integrativo per il 2020.



Possono partecipare sia i nuovi aspiranti di un alloggio Erp che non hanno partecipato al bando generale 2019, sia coloro già collocati in graduatoria che hanno interesse a far valere ulteriori o diverse condizioni.

La modulistica necessaria è disponibile sia sul sito del Comune nella pagina dell’ufficio casa sia all’ufficio del cittadino al piano terra di piazza Nieri e Paolini.



La domanda, con marca da bollo da 16 euro, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata e protocollata entro e non oltre il 20 dicembre prossimo.

Può essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Viareggio dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30, il lunedì e il mercoledì anche dalle 15 alle 17; oppure spedita per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: ufficio casa – Comune di Viareggio piazza Nieri e Paolini 1 Cap 55049 Viareggio o inviata per Pec esclusivamente da casella di posta elettronica certificata (non saranno ritenute valide le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice) all’indirizzo comune.viareggio@postacert.toscana.it.

“Un bando integrativo – commenta l’assessore al welfare Federica Maineri – che offre la possibilità di avere una fotografia reale di quanti hanno i requisiti per essere assegnatari di un alloggio Erp e che consente a chi non ha partecipato al bando generale di farlo adesso”.

“Oltre al bando possiamo annunciare che saranno 25 gli alloggi a disposizione per le prossime assegnazioni definitive – continua – e di questi circa il 20 oper cento saranno a disposizione delle mobilità, uno strumento importante che aiuta chi avesse bisogno, ad esempio per motivi di salute, di cambiare alloggio. Un bel segnale e bel risultato del lavoro che sta conducendo il nostro ufficio casa soprattutto in questo periodo di incertezze”.

Per compilare la domanda, vista l’impossibilità di assistenza diretta allo sportello, sono state attivate cinque linee telefoniche ad hoc (0584.966808, 846, 858, 847, 738) e il canale Skype Ufficio Casa Comune di Viareggio.