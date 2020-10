Progetto Comune: “Solidarietà ai settori interessati dalle chiusure del decreto del governo”

Il gruppo consiliare di opposizione a Barga Progetto Comune per Feniello Sindaco esprime la propria vicinanza e solidarietà a tutti i lavoratori e le lavoratrici dei settori interessati dalle misure dell’ultimo decreto del 24 ottobre.

“Ci auguriamo – scrive il gruppo consiliare – che tutte le realtà commerciali, ricreative, sociali e culturali costrette ad interrompere o a ridimensionare fortemente le proprie attività, ricevano un adeguato ristoro economico e che gli ammortizzatori sociali siano pagati in tempi rapidi e certi. Tutti i professionisti, i lavoratori, i gestori della attività suddette, in questi mesi si sono impegnati alacremente per rispettare le norme sanitarie e le raccomandazioni volte al contenimento del contagio da Covid-19, motivo per il quale non possono essere lasciati soli ad affrontare questo difficile momento“.