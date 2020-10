Commemorazione dei defunti, gli orari del cimitero di Montecarlo

In vista della commemorazione dei defunti, il cimitero comunale di Montecarlo osserverà il consueto orario invernale dalle 9 alle 16,30.

Al fine di limitare e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’amministrazione invita a rispettare le precauzioni del caso.

L’accesso sarà infatti consentito a tutte le persone munite di mascherina; dovrà inoltre essere rispettato il divieto di assembramento sia all’esterno che all’interno delle aree cimiteriali e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Nell’area cimiteriale sono presenti i dispenser per l’igienizzazione delle mani. Si suggerisce di permanere all’interno del cimitero per il tempo strettamente necessario per la visita ai propri defunti, onde dare modo a tutti di farlo in sicurezza.