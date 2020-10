Lucca Changes celebra Suburra con Borghi, Ferrara e Nigro

Tra gli appuntamenti dell’area movie di Lucca Comics & Games si aggiunge un momento imperdibile targato Netflix, il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, con 195 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi.

Lucca Changes celebra l’arrivo della terza e ultima stagione di Suburra – la serie, disponibile dal 30 ottobre su Netflix, con uno speciale panel digitale. Direttamente dalla serie originale italiana, Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro ripercorreranno insieme il lungo viaggio di questa epica saga iniziato nel 2017 e giunto ora all’attesissimo atto finale. Prodotta da Cattleya – parte di Itv Studios – in associazione con Bartlebyfilm, Suburra – la serie arriverà su Netflix in oltre 190 paesi.

Il panel dal titolo First Memories – Dietro le quinte di Suburra – la serie sarà moderato da Gianmaria Tammaro e vedrà i protagonisti ripercorrere le stagioni di Suburra – la serie fino all’atto finale.

L’appuntamento è per venerdì (30 ottobre) alle 17, sul sito www.luccachanges.com