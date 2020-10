Si asfalta a Marginone via Generale La Marmora

Proseguono gli interventi di asfaltatura nel territorio del comune di Altopascio. Lavori mirati e necessari, inseriti in un progetto più ampio, che servono a restituire alla cittadinanza strade belle e sicure. Negli ultimi mesi, infatti, è già stata rivestita con un nuovo manto stradale anche via Firenze.

Il cantiere stradale si sposta dunque in località Marginone, in via Generale La Marmora, dove da domani (28 ottobre) e fino a sabato, saranno istituiti il divieto di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati, e il senso unico alternato.

La disposizione resterà valida fino al termine dei lavori che, in caso di maltempo, potrebbero subire ritardi.