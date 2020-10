Spacciavano la droga su un camper: 3 in manette

Erano monitorati già da qualche giorno.

Servizi mirati di osservazione e pedinamento da parte degli agenti del commissariato di Forte dei Marmi, si erano concentrati uno strano camper che in diverse ore del giorno e della notte transitava per alcune vie di Pietrasanta e Forte dei Marmi.

A bordo sono stati notati sempre tre persone che con fare sospetto armeggiavano spesso all’interno dell’abitacolo del veicolo per poi arrestarsi e allontanarsi con lo stesso non appena avvertivano che qualcuno potesse vederli o quantomeno scorgerli nelle loro sospette attività.

Ieri, alle 13 circa, la polizia decide l’operazione. Il camper in un primo momento viene fermato in via Giglioli di Forte dei Marmi simulando un normale controllo da parte di una pattuglia dellavolante del Commissariato.

Di lì a poco giungono sul posto anche le altre pattuglie di agenti dislocate nei pressi secondo un piano di intervento organizzato pianificando ogni possibile scenario tra le possibili varianti di una sortita operativa pianificata in tutti i suoi particolari.

Dopo una prima sommaria osservazione del mezzo anche per tranquillizzare i tre che iniziavano a innervosirsi, è stato deciso di portare in Commissariato gli occupanti dove anche il camper è stato sottoposto ad accurata e scrupolosa perquisizione.

All’esito di questa attività viene rinvenuta a bordo del veicolo, ben celata all’interno di un interstizio del paiolo pavimentale, circa 5 chili di marijuana. Successivamente, ma sotto molti aspetti contestualmente, si procede anche alle previste perquisizioni presso tutte le abitazioni e i luoghi di dimora dei tre soggetti fermati.

E’ stata rinvenuta all’esito di questa ulteriore attività, altra sostanza stupefacente (circa 1 chilo di hashish e marijuana) più utensili utilizzati per il confezionamento e coltivazione della droga e banconote per un ammontare di circa 3.000 euro.

L’intera operazione si conclude alle 22 con l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso di Gabriele Dell’Amico, nato a Pietrasanta e residente a Seravezza, di 38 anni, Jacopo Dell’Ammico, nato e residente a Carrara, di 26 anni, e Andrea Zuliani, nato a Genova ma residente in provincia di La Spezia, di 24 anni.

All’esito di tutte le operazioni di rito i tre malviventi sono stati associati nella Casa circondariale di Lucca a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente e in attesa del previsto giudizio.

Ennesima e pregevole operazione della Polizia di Stato operata dagli agenti del Commissariato di Forte dei Marmi quotidianamente impegnati nella prevenzione e repressione di ogni tipologia di reato.