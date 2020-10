Tambellini: “Nuovo ponte sul Serchio, lavori al via nella seconda metà del 2021”

Novità per quanto riguarda il nuovo ponte sul Serchio. Durante il consiglio comunale di questa sera (28 ottobre) il sindaco Tambellini ha annunciato la data dell’inizio dei lavori.

“La variante è stata approvata e domani il documento verrà pubblicato sul Burt – comunica il sindaco in risposta alla raccomandazione del consigliere Barsanti -. Da questo momento in poi potrà essere aperta la gara per i lavori. Non sarà semplice: è un intervento da 14/15 milioni, una gara complessa che richiederà del tempo. Se tutto andrà bene e per il verso giusto, i lavori partiranno nella seconda metà del 2021”.