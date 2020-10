Vigile di zona, attivo da domani il nuovo servizio a Capannori

Quattro nuovi agenti in servizio, sei mesi di presenza paese per paese, vicino alle persone e pronti all’ascolto delle segnalazioni. Questo in sintesi il nuovo servizio del Vigile di zona-In 4 per 40 che prenderà il via a partire da domani (28 ottobre), dopo che i nuovi agenti assunti a tempo determinato dalla graduatoria del concorso indetto dall’amministrazione comunale hanno partecipato ad un apposito corso di formazione.

Il nuovo servizio sperimentale, attivato grazie ad un cofinanziamento della Regione Toscana, aumenterà la presenza della polizia municipale nelle frazioni del territorio per garantire più sicurezza ai cittadini. Suddivisi in due squadre e affiancati da agenti di maggiore esperienza, durante l’arco della giornata, pattuglieranno le frazioni dal lunedì al sabato sulla base di un calendario settimanale predefinito e saranno presenti ai Punti di ascolto stabiliti per raccogliere le segnalazioni della cittadinanza.

La presenza delle pattuglie garantirà anche un controllo capillare del rispetto della normativa anti-Covid ed i Punti di ascolto, che si svolgeranno all’aperto e nel pieno rispetto del distanziamento sociale, saranno l’occasione per fornire ai cittadini informazioni e notizie utili su norme e protocolli in vigore, sull’uso della mascherina, sugli orari di chiusura delle attività commerciali e su altri aspetti legati all’emergenza sanitaria.

“Sono davvero soddisfatta della partenza di questo nuovo servizio che va a stabilire un rapporto più diretto tra la polizia municipale e i cittadini, garantendo una presenza più diffusa degli agenti sul territorio – spiega l’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli – I vigili di zona svolgeranno una funzione davvero importante, perché, grazie anche all’attivazione dei Punti di ascolto saranno significative figure di riferimento cui rivolgersi per fare segnalazioni o chiedere consigli ad esempio su come evitare le truffe o altre situazioni pericolose. Gli agenti, inoltre, eseguiranno controlli stradali e nelle aree pubbliche come parchi gioco, piazze ed altri luoghi di ritrovo per garantire maggiore sicurezza, sia in ambito stradale che urbano. Dopo la recente entrata in servizio di 6 nuovi agenti a tempo indeterminato l’organico della municipale viene ulteriormente potenziato, sebbene temporaneamente con questi 4 nuovi agenti. La dimostrazione concreta di quanto per noi la sicurezza della comunità sia una vera priorità” .

Le due squadre del Vigile di zona saranno in contatto diretto con la centrale operativa grazie anche all’utilizzo di un tablet che consentirà loro di registrare le segnalazioni e di effettuare verifiche su veicoli che appaiono sospetti.

Il calendario settimanale del vigile di zona

Lunedì mattina: Pieve di Compito, San Giusto di Compito, Massa Macinaia, Sant’Andrea di Compito. ‘Punto di ascolto’ 10-11 al bar Tre Tigli di Sant’Andrea di Compito. Pomeriggio: Valgiano, San Pietro a Marcigliano, Matraia. ‘Punto di ascolto’ 15-16 alle Colonne di Matraia.

Martedì mattina: Camigliano, San Colombano, Segromigno in Monte, Segromigno in Piano. Punto di ascolto 10-11 piazza Fanini, Segromigno in Piano. Pomeriggio: Carraia, Parezzana, Verciano, Toringo. Punto di ascolto 15-16 via di Carraia, asilo nido di Toringo.

Mercoledì mattina: Vorno, Coselli, Badia di Cantignano, Guamo. Punto di ascolto 10-11 al mercato di Guamo. Pomeriggio: Pieve San Paolo, Paganico, Tassignano, Santa Margherita. Punto di ascolto 15-16, via della Madonnina al parco giochi di Santa Margherita.

Giovedì mattina: Lammari, Marlia. Punto di ascolto alle 10-11 al mercato di Marlia. Pomeriggio: Colognora di Compito, San Ginese di Compito; San Leonardo in Treponzio. Punto di ascolto 15-16 alla scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio.

Venerdì mattina: Lunata, Capannori. Punto di ascolto 10-11 al mercato di Capannori. Pomeriggio: San Martino in Colle, Lappato, Gragnano. Punto di ascolto 15-16 in via Pesciatina alla Fontana del Finetti.

Sabato mattina: Ruota, Castelvecchio di Compito, Colle di Compito. Punto di ascolto 10-11 al mercato di Colle di Compito. Pomeriggio: Tofori, Sant’Andrea in Caprile, Petrognano, San Gennaro. Punto di ascolto 15-16 in via Menicucci alla Filarmonica San Gennaro.

Per informazioni sul servizio è possibile chiamare la polizia municipale al numero 0583.429060 o inviare una mail all’indirizzo polizia.municipale@comune.capannori.lu.it .