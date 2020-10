Vigili del fuoco, blocco dei servizi informatici per lavori

Il prossimo 3 novembre a causa di lavori di manutenzione nel locale tecnologico della sede centrale del Comando dei vigili del fuoco di Lucca è previsto un blocco ad intermittenza dei servizi informatici e telefonici che comincerà alle 10 per terminare alle 14.

Le linee di soccorso 115 rimarranno sempre attive così come la continuità del soccorso tecnico urgente.

Eventuali disservizi si potranno avere per le comunicazioni ordinarie telefoniche, email e pec con gli uffici del comando che comunque non si protrarranno oltre le 14.