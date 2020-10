Fine settimana di aperture straordinarie serali ai musei nazionali di Lucca

Nell’ambito del piano di valorizzazione del patrimonio museale della Direzione regionale musei della Toscana, i musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi saranno straordinariamente aperti in orario serale sabato (31 ottobre) dalle 19,30 alle 22,30 (ultimo ingresso alle 21,30).

Inoltre, domenica (1 novembre) i musei saranno aperti al pubblico dalle 8 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18). La direzione regionale musei della Toscana ha infatti ampliato gli orari di apertura, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca erogato nell’ambito delle opportunità concesse dallo strumento Art bonus.

Per l’occasione, sia sabato che domenica sarà possibile accedere anche al secondo piano di Palazzo Mansi che ospita le sezioni dedicate all’arte otto-novecentesca, con opere di Pompeo Batoni, Stefano Tofanelli e Michele Ridolfi, oltre al Manto Orsetti e a due abiti di corte Primo Impero ricamati in Francia in epoca napoleonica. I preziosi tessuti, forse appartenuti a Elisa Baciocchi, principessa di Lucca e Piombino e granduchessa di Toscana, sono esposti nella sala dei Principi, in dialogo con il ritratto della stessa Elisa di Marie-Guillemine Benoist. La principessa è raffigurata in un grande robe du sacre, indossato il 2 dicembre 1804 per la cerimonia di incoronazione del fratello Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi a Notre Dame.

Tutte le aperture si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19.

Nuovi orari di apertura

Prima e terza domenica del mese dalle 8 alle 19.30 (ultimo ingresso 18); martedì e giovedì dalle 8 alle 19.30 (ultimo ingresso 18); mercoledì-venerdì-sabato dalle 12 alle 19,30 (ultimo ingresso 18)

Museo nazionale Villa Guinigi. Potranno accedere al museo massimo 12 persone contemporaneamente con prenotazione obbligatoria dal lunedì al sabato telefono 0583.496033.

Biglietto intero 4 euro – ridotto 2 euro; biglietto cumulativo col museo nazionale di Palazzo Mansi intero 6,50 euro – ridotto 3,25 euro (valido 3 giorni)

Museo nazionale Palazzo Mansi. Potranno accedere al museo massimo 12 persone contemporaneamente con visite accompagnate. Prima visita alle 8,30, visite successive ogni ora a partire dalle 9 (ultimo ingresso alle 18). Non è necessaria la prenotazione.

Biglietto intero 4 euro – ridotto 2 euro; biglietto cumulativo col museo nazionale di Villa Guinigi intero 6,50 euro – ridotto 3,25 euro (valido 3 giorni)