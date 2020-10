Ambito turistico Garfagnana e Mediavalle, appello per la consulta dell’Osservatorio turistico di destinazione

Appello per la partecipazione all’osservatorio turistico di destinazione nell’ambito della Mediavalle e della Garfagnana.

L’Ambito turistico omogeneo Garfagnana e Mediavalle del Serchio prevede la costituzione dell’Osservatorio turistico di destinazione (Otd) secondo il testo unico del turismo e delle linee guida di attuazione della legge regionale del 2016.

L’osservatorio è composto anche da una consulta all’interno della quale faranno parte i rappresentanti di diverse categorie con lo scopo di introdurre nell’ambito un vero e proprio sistema di monitoraggio di tutti quei fattori che concorrono a formare la qualità della nostra destinazione turistica.

Oltre gli enti locali, le categorie che rientrano per legge nella consulta sono: le associazioni di categoria delle imprese del turismo dell’ambito che esercitano le attività disciplinate dal Testo unico del turismo (legale rappresentante o delegato, uno per categoria); le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell’Ambito comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (legale rappresentante o delegato, uno per categoria); i rappresentanti delle istituzioni culturali intercomunali maggiormente rappresentative a livello di ambito, dei musei, dei parchi, delle fondazioni (legale rappresentante o delegato, uno per categoria); un rappresentante delle associazioni Pro Loco per ogni Comune dell’ambito, se/dove esistenti (presidente o delegato); le associazioni dei consumatori (legale rappresentante o delegato, uno per categoria).

La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito. Tutti i soggetti che rientrano in tali categorie e sono interessati ad essere inseriti nella consulta possono fare istanza compilando il modulo ed inviarlo all’indirizzo e-mail ambitoturistico@ucgarfagnana.lu.it entro il 16 novembre.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla dottoressa Martina Moriconi, referente area Garfagnana (ambitoturistico@ucgarfagnana.lu.it – telefono 0583.644911); la dottoressa Claudia Meconi, referente area Media Valle del Serchio (ambitoturistico@ucgarfagnana.lu.it – telefono 0583.88346).