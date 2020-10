Angelini (Pd): “Più spazio per le auto alla materna ed elementare di Lammari”

“Si possono recuperare 30 nuovi spazi per le auto alla scuola materna ed elementare in via Montale a Lammari“. A dirlo è il capogruppo del Pd di Capannori, Guido Angelini.

“Basta razionalizzare gli spazi esistenti – spiega – L’ho verificato facendo un sopralluogo sulla strada sia durante le ore di scuola sia durante l’uscita e l’entrata dove effettivamente ci sono problemi consistenti per parcheggiare regolarmente le auto. La situazione è peggiorata quest’anno perché non ci sono più i servizi di prescuola al mattino e post scuola il pomeriggio. E poi perché sono stati fatti importanti lavori su via Lombarda, per la pista ciclabile. Obbiettivamente sono venuti meno 10/12 posti auto utilizzati per far scendere e salire i bambini durante l’entrata e l’uscita da scuola”.

“A questo punto propongo al sindaco di Capannori Luca Menesini ed all‘assessore ai lavori pubblici Del Carlo – dice Angelini – di prendere in considerazione tre proposte: la concreta possibilità di realizzare un parcheggio di 25 posti auto nell’area sterrata sul fianco sinistro di via Montale subito dopo la suola materna. L’area è pubblica ed ha una lunghezza di 75 metri lineari. Oppure il recupero di quattro posti nell’area non più utilizzata dallo scuolabus davanti all’ingresso della scuola primaria. Oppure, infine, la rimozione del casottino del latte, ormai fuori servizio, per due posti auto”.

“In questo modo – conclude – si potrebbe risolvere bene il problema degli spazi di parcheggio che si è verificato in questi primi mesi dell’anno scolastico alla scuola materna e primaria di Lammari“.