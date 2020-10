Capannori, già 34 le adesioni alla campagna ‘Il buon cibo a casa tua’

Sono già 34 le prime attività di ristorazione del territorio che, a pochi giorni dal suo avvio, hanno aderito alla campagna Il buon cibo a casa tua lanciata dall’amministrazione Menesini per promuovere il servizio di consegne a domicilio e asporto di ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie. Un’iniziativa concordata con le associazioni di categoria e il tavolo della ristorazione che assume particolare importanza alla luce dell’ultimo Dpcm sull’emergenza Covid che prevede, almeno fino al 24 novembre, la chiusura di queste attività alle 18.

Le attività che aderiscono all’iniziativa vengono inserite in un apposito materiale promozionale che viene diffuso alla stampa, pubblicato sul sito internet del Comune e sui social media.

“Siamo molto soddisfatti dell’alta adesione a questa iniziativa che dimostra come le attività del nostro territorio, nonostante questo difficile momento, hanno la volontà di resistere alla crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria – spiega l’assessore al commercio, Serena Frediani -. La nostra amministrazione è al loro fianco per dare loro tutto il sostegno possibile. Questa campagna lanciata per promuovere l’attività di asporto e consegne a domicilio delle attività di ristorazione potrà essere seguita da altre iniziative se ne emergerà la necessità. Noi siamo a disposizione per supportarle”.

Le adesioni all’iniziativa sono ancora aperte. Per aderire basta inviare una email all’indirizzo iniziative@comune.capannori.lu.it indicando il nome dell’azienda, il numero di telefono e il tipo di offerta (consegna domicilio, servizio di asporto, pranzo).

In allegato l’elenco dei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa