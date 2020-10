Covid 19, per il 2 novembre niente messe nei cimiteri di Seravezza

Niente messe nei cimiteri di Seravezza, Querceta e La Cappella lunedì (2 novembre).

È quanto hanno concordato i sacerdoti delle rispettive parrocchie con le autorità comunali per non favorire assembramenti in particolari momenti della giornata tradizionalmente dedicata alla commemorazione dei defunti. Le parrocchie terranno le celebrazioni unicamente in chiesa.

Lunedì i cimiteri di Seravezza saranno aperti no stop dalle 8 alle 17. Le pattuglie della polizia municipale svolgeranno il consueto servizio di sorveglianza che quest’anno servirà anche a garantire il rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore, con particolare riferimento al distanziamento sociale e al corretto uso delle mascherine.