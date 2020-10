Brennero, a breve via il semaforo: la strada sarà chiusa per un mese

Importanti novità e lavori in vista sulla strada statale del Brennero. Questa mattina (30 ottobre) i comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano hanno incontrato Anas e, come informa il sindaco Andreuccetti, a breve verrà tolto il semaforo tra Ponte del Diavolo e Chifenti.

“Stamattina sono stato in comune a Bagni di Lucca per una riunione con Anas – comunica il sindaco Andreuccetti -, organizzata congiuntamente dalle amministrazioni di Borgo e Bagni, per parlare degli interventi da fare sulla statale del Brennero. Mi fa piacere comunicare che a breve Anas interverrà per togliere il semaforo del senso unico alternato tra Ponte del Diavolo e Chifenti. Durante i lavori, della durata previsionale di 20/30 giorni, sarà completamente chiusa la strada, per poi essere riaperta con normale viabilità a doppio senso. L’obiettivo che abbiamo concordato è quello di intervenire il prima possibile, così da avere il ripristino prima di Natale“.

C’è anche un altro progetto sulla viabilità: “Oltre a questa azione immediata – prosegue il sindaco – Anas ha in cantiere un progetto di intervento complessivo dal chilomtero 46 al 43, dal valore di diversi milioni di euro, che metterà in sicurezza tutto il versante tra la strada e il fiume e toglierà anche il semaforo sotto Corsagna. Questo lavoro è in fase progettuale, ma è già finanziato. Per vederlo completare ci vorrà qualche anno: ma la notizia è di quelle importanti, che ci tenevo a condividere. Ringrazio i tecnici Anas per la disponibilità”.