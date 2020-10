Lucca Comics and Games aderisce alla rete dei festival del fumetto

Anche Lucca Comics & Games aderisce alla neo-nata Rete italiana dei Festival di fumetto, prima associazione nazionale di categoria. La rete è frutto dell’esigenza dei festival di fumetto – industria che conta ogni anno oltre 1 milione di presenze, con un impatto economico sui territori di circa 300 milioni di euro – di reagire di fronte agli effetti della pandemia sia, soprattutto, di sviluppare strategie di sostegno e valorizzazione del settore e, più in generale, dell’intera filiera del fumetto.

L’accordo e le prime attività sono state presentate oggi (30 ottobre), nell’incontro virtuale si è svolta nell’ambito del programma di eventi in streaming di Lucca Comics & Games Changes.

Con Riff si apre per la prima volta un dialogo tra il mondo del fumetto e la direzione generale creatività contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – ovvero il settore del MiBact che si occupa di promozione e sostegno dell’arte e dell’architettura contemporanee, della fotografia e della video-arte, delle arti applicate compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica e che sostiene le imprese culturali e creative – al fine di riconoscere e includere il fumetto tra le discipline di cui il MiBact intende supportare lo sviluppo.

Riff e Mibact hanno elaborato una convenzione ‘quadro’ che prevede l’avvio nei prossimi mesi dei due primi progetti: il premio Parigi e un rapporto sul fumetto italiano.