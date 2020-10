Ponte a Moriano, la torta alle erbe del forno Mei vince il premio Dino Villani

La torta alle erbe coi becchi del forno Mei di Ponte a Moriano è stata premiata dall’Accademia della cucina. Il 28 ottobre la delegata per Lucca Daniela Clerici, accompagnata dai soci Simonetta Gallacci, Raffaele Domenici e Vittorio Armani, ha infatti incontrato i titolari del Forno Mei di Alessandro Mei e C. per consegnare loro l’attestato del Premio Dino Villani. L’accademia ha infatti riconosciuto la Torta alle erbe con i becchi prodotta dallo stesso laboratorio “una eccellenza artigianale lavorata con ingredienti di qualità tracciabili, che ne fanno un prodotto tipico locale”.

Il premio Dino Villani è stato istituito dalla Accademia della Cucina in memoria di uno dei suoi soci fondatori proprio per riconoscere e valorizzare quanti hanno saputo creare un prodotto alimentare di eccellenza lavorato artigianalmente, con ingredienti nazionali tracciabili e con tecniche che rispettano le tradizioni del territorio. Nel consegnare l’attestato la delegata Daniela Clerici ha rivolto le felicitazioni ai fratelli Alessandro e Saverio Mei, che nella continuità della gestione aziendale rappresentano la terza generazione, esprimendo la sua soddisfazione per questo premio attribuito ad una azienda meritevole del territorio ed a un prodotto come la torta con le erbe, così radicata nella nostra tradizione.