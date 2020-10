Un residente: “Nuovo parco giochi a S. Concordio pronto ma ancora transennato”

“Sono passati quasi sei mesi dall’inizio dei lavori del minuscolo parco giochi di via Passamonti a S.Concordio. I lavori sembrano conclusi da tempo ma tutto è ancora transennato”. A segnalarlo è un abitante del quartiere.

“I bambini piccoli che transitano da là osservano la struttura – aggiunge -, forse interrogandosi come i grandi del perché è ancora tutto interdetto. Altri bambini, già più indipendenti, a volte saltano la recinsione come per sfidare questo prolungato ed insensato stato delle cose. Poco più in là lo sgambatoio dei cani è utilizzabile ma ancora incompleto. La lentezza delle decisioni e dell’operatività del Comune non giova a nessuno. Al Comune che dimostra inefficienza, al quartiere che si presenta trascurato, a chi potrebbe usufruire delle strutture che non può”.