Elettra Lamborghini a Lucca Changes, si è tenuto oggi (1 novembre) nell’ampia sala conferenza di palazzo Arnolfini e in streaming, l’incontro di presentazione per il fumetto che parla della sua vita dal titolo Elettra Lamborghini e la dea del ritmo, edito da BeccoGiallo.

La diva ha intrattenuto il pubblico e i giornalisti con i suoi modi e il suo carattere spigliato, strappando sorrisi alla stampa, in un clima leggero e scanzonato. Soddisfatta dell’opera realizzata, Elettra Lamborghini, ha ammesso che i fumetti non sono effettivamente la sua lettura preferita, ma considera di avere il carattere e la personalità giusta per far breccia nei cuori dei piccoli appassionati di graphic novel, grazie ai suoi modi spontanei.



Presente nelle riprese anche lo sceneggiatore del fumetto, Luca Vanzella, autore di altri fumetti, come “Un anno senza di te” (2017, Bao Publishing) e al lavoro su Orfani e Dylan Dog.

La scelta di un mezzo di comunicazione adatto ai più giovani è stata la scintilla che ha fatto scoccare l’idea di raccontare la sua vita, attraverso la matita di Salvatore Callerami. Inizialmente Elettra ha sempre avuto molti dubbi sullo scrivere qualcosa di biografico, eppure l’opera di Beccogiallo ha suscitato il suo interesse perché riesce ad incanalare il ritmo che la caratterizza la sua vita.

Il reggaeton è il genere musicale al centro del fumetto, un genere un po’ bistrattato secondo la showgirl, ma che ha un ritmo e una dinamicità unica:

“Il reggaeton ha un vocabolario un po’ più acceso, certe volte scurrile rispetto al resto della musica latina americana, ma è divertente. Capita che quando arrivo in studio dico agli atri ‘Okay, adesso ci divertiamo!’”

Elettra Lamborghini ammette che è la prima volta che è ospite di un evento realizzato da Lucca Comics:

“Conosco la manifestazione – dice – ma non ho mai partecipato ad una edizione. Capisco che questo è un anno particolare e che non è stato possibile realizzare tutto come gli altri anni, sono stata sfortunata”.

Lucca però è stata il palcoscenico di molti incontri della cantante con i propri fan, anche poco tempo fa è stata ospite al negozio Sky Stone di piazza Napoleone.

La nascita del suo successo lo deve al suo cognome, ma la diva però, tiene a precisare che adesso la sua immagine vive di luce propria: “La Elettra legata alle macchine non esiste più. Non mi sento in colpa per provenire ad una famiglia così importante, moltissime persone come me provengono da una famiglia famosa, ma non per questo escono dall’anonimato. E’ il carattere di una persona a fare la differenza”.