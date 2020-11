Esplosione e fiamme in una casa: 4 feriti

Prima l’esplosione, poi le fiamme. Il rogo, che ieri sera ha visti impegnati in via Quintole per le Rose all’Impruneta, i vigili del fuoco del comando di Firenze, è divampato una abitazione.

Quattro le persone, tra cui due minori, affidate alle cure del personale del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi.

L’incendio, da quanto ricostruito, sarebbe stato causato dal malfunzionamento di una caldaia