Appuntamenti ad arte, incontri sul web con la biblioteca di Altopascio

Tornano ad Altopascio gli Appuntamenti ad arte, il ciclo di incontri gratuiti organizzati dall’amministrazione comunale e dalla biblioteca comunale Carrara e dedicati a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arte per approfondire le proprie conoscenze.

Gli incontri si terranno sul web tutti i mercoledì di novembre (4, 11, 18 e 25), dalle 21 alle 22. Storie di scambi, prestiti e plagi tra le varie discipline dell’Olimpo culturale: questo il titolo del percorso, aperto a tutti, che vuole mettere in luce quanto le discipline artistiche, dalla letteratura alla musica, dalla fotografia al fumetto, dalla moda alla pubblicità, dialoghino tra loro in un continuo e proficuo scambio.

“Abbiamo deciso di non fermarci e di spostare gli incontri sul web – spiega l’assessore alla cultura, Martina Cagliari -. Ringrazio per questo il mio ufficio e il personale della Biblioteca comunale, che non vuole perdere il contatto con il proprio pubblico e che trova sempre strade nuove per restare vicino ai cittadini, grandi e piccoli”.

Per iscriversi o per avere ulteriori informazioni è sufficiente inviare un’email a: a.iuliucci@comune.altopascio.lu.it.