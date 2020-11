L’hotel Ilaria chiude fino a marzo per rinnovare alcuni locali

I turisti si sono volatilizzati da tempo e le misure contro il contagio da coronavirus si fanno sempre più stringenti.

L’Hotel Ilaria chiude così per la prima volta in vent’anni, da oggi (2 novembre) fino al prossimo 15 marzo. “Sarà una chiusura attiva per migliorare la nostra struttura ed il servizio agli ospiti – spiegano dalla direzione -. Dopo aver ristrutturato i bagni, ci apprestiamo a rinnovare la sala colazioni e gli arredi della hall. Verranno ammodernati gli impianti di controllo e la domotica. Insomma vogliamo essere pronti per una riapertura Pasquale efficiente ed ottimistica”.