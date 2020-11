Lucca Changes, Confcommercio: “Un’edizione simbolo di resistenza”

Il giorno dopo la conclusione dell’edizione 2020 di Lucca Comics and Games il presidente provinciale del sindacato albergatori di Confcommercio Lucca Pietro Bonino ringrazia gli organizzatori del festival.

“Come noto – afferma Bonino -, quella di quest’anno è stata una edizione del tutto anomala per la manifestazione, senza eventi in presenza e di conseguenza senza pubblico, a causa delle restrizioni imposte dal Governo per contrastare la ripresa dei contagi di coronavirus. Questo, naturalmente, ha di fatto obbligato quasi tutti coloro che erano intenzionati a venire a Lucca a rimarsene invece a casa. Diciamo ‘quasi’ perché in realtà qualcuno che ha scelto di esser comunque presente c’è stato. Si parla di poche persone, ovvio, ma qualcuno c’è stato”.

“Ecco perché – prosegue Bonino – da parte nostra intendiamo ringraziare comunque gli organizzatori del festival, che hanno provato in tutti i modi possibili a mantenere in calendario la manifestazione. Viste tutte le difficoltà normative e sanitarie che si sono accavallate negli ultimi mesi ed in particolar modo nelle ultime settimane, sarebbe stato molto più semplice per loro annullare tutto e rimandare l’appuntamento al prossimo anno, ma con coraggio e caparbietà hanno invece deciso di andare avanti con un ricco cartellone di eventi trasmessi in tv o in modalità on line. Crediamo che quello lanciato sia stato un prezioso messaggio di resistenza e per questo non possiamo che elogiare i vertici di Lucca Crea”.