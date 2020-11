Per oltre due anni percepisce indebitamente l’assegno sociale: denunciato

Per oltre due anni ha incassato indebitamente l’assegno sociale. Ad individuarlo sono stati i finanzieri di Arezzo.

L’uomo, sconosciuto al fisco, e non residente, ha incassato 8mila euro, e la Guardia di finanza lo ha denunciato per truffa allo Stato. Per lui è scattata anche la segnalazione all’Inps e, ovviamente, l’immediata sospensione dell’erogazione del contributo.

Nell’ambito della stessa indagine un intero nucleo familiare, genitori e figli, è stato denunciato per violazioni alla normativa sul reddito di cittadinanza. Anche in questo caso, una donna, di origini straniere, residente in Italia da oltre 20 anni, unitamente al proprio nucleo familiare, ha omesso di dichiarare nella Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) ai fini Isee i redditi derivanti dall’attività imprenditoriale del marito, operante nel settore della raccolta di rifiuti ferrosi, così come ha omesso l’indicazione della variazione reddituale e lavorativa del figlio maggiorenne.

Sulla scorta delle attestazioni false, erano stati percepiti indebitamente erogazioni pubbliche per il reddito di cittadinanza, per circa 10mila euro.