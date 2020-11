Una nuova palestra per il centro storico, partiti i lavori alla Cavallerizza in centro storico.

L’intervento è a cura della Provincia di Lucca e restituirà alla città una porzione importante del complesso che ospita anche l’ostello.

Foto 3 di 3





Ma non mancano le polemiche. Che arrivano dai residenti della zona: “Sono una residente di piazza Santa Maria – scrive una lettrice – Abbiamo sempre avuto il problema dei parcheggi, essendoci circa 25 stalli gialli per un fabbisogno di 80 auto, mentre abbondano le strisce blu a pagamento nella parte est della piazza. Da lunedì sono stati tolti 12 stalli in via dei Carrozzieri per far posto al cantiere per la realizzazione della palestra comunale”.

“Giorni previsti 440 – dice la residente – Bellissima iniziativa ma noi dove parcheggiamo? Per i residenti mai posti in più, sempre in meno”.