Lezioni on line con Fp Cisl per il concorso per agenti di polizia municipale

Fp Cisl Toscana nord organizza un nuovo corso in modalità digitale mirato alla formazione completa per i concorsi pubblici per i posti di agente della polizia municipale. L’inizio delle lezioni sarà a metà novembre. Il corso si articolerà in 20 incontri che si terranno dalle 20,30 alle 22.

Nel dettaglio il percorso formativo definisce il quadro normativo di riferimento dell’attività della polizia locale. Il corso di preparazione al concorso per agente di polizia locale si rivolge a cittadini, ambosessi, in possesso del diploma di scuola media superiore (o titoli superiori).

Avrà sviluppo logico e consequenziale; saranno fornite dispense, schemi, modulistica. Sono previste esercitazioni interattive con quiz, domande a risposta sintetica e casi pratici e simulazioni prove d’esame. Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 25 iscrizioni.

Per informazioni e iscrizioni il referente e docente del corso a cui rivolgersi è Andrea Colonnata: 328.3554811, acta1012@gmail.com.