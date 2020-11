Inseguito e fermato: in auto aveva arnesi da scasso. Per l’uomo è scatata la denuncia.

Ieri sera (2 novembre), verso le 20, due gazzelle del radiomobile di Firenze hanno effettuato un controllo in un casolare nei pressi di via del Poderaccio, luogo di ritrovo di spacciatori e clienti. Due persone si sono date alla fuga, lasciando all’interno del rudere circa 23 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, nonché un bilancino e materiale per il confezionamento.

I militari hanno notato una vettura, con a bordo due uomini, che alla vista delle pattuglie hanno fatto inversione di marcia e a tutto gas si sono dati alla fuga. Dopo un breve ma spericolato inseguimento per le vie dell’Isolotto, i due hanno abbandonato il mezzo in via Gubbio e proseguendo la fuga a piedi. Mentre l’autista è riuscito a far perdere la tracce, il passeggero, un 39enne italiano, è stato bloccato dagli operanti dopo una corsa di circa cinquecento metri.

All’interno dell’auto, rubata lo scorso 22 ottobre in via Baccio da Montelupo e successivamente restituita al legittimo proprietario, sono stati ritrovati guanti e arnesi da scasso. Per questo motivo il 39enne è stato denunciato mentre sono in corso accertamenti per identificare l’autista, resosi responsabile anche della ricettazione del veicolo e di resistenza a pubblico ufficiale, per la condotta di guida pericolosa per sottrarsi al controllo