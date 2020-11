Mutuo soccorso, alla Casa del Popolo di Lucca riapre la ‘cassa di resistenza’

Nella settimana del nuovo semi-lockdown per contenere la seconda ondata di contagi la Casa del Popolo di Lucca, come tutti i circoli e le case del popolo del paese, ha interrotto le sue attività culturali, politiche e ricreative, ma prosegue nella sua azione mutualistica.

La Società popolare di mutuo soccorso, oltre ad esprimere solidarietà a tutti i circoli ricreativi e a tutte le case del popolo “costrette a subire una discutibile chiusura totale e discriminatoria – dicono – annuncia il rilancio delle sottoscrizioni e donazioni per la cassa di resistenza, attivata lo scorso aprile e che ha permesso di aiutare con pacchi alimentari e aiuti economici circa 50 famiglie, grazie alla generosità di molte compagne e molti compagni, oltre che di associazioni e Rsu amiche”.

“È importante per chi ne ha la possibilità – prosegue il mutuo soccorso – tornare a sostenerci perché la crisi sanitaria, economica e sociale sta già incalzando in maniera ancor più pesante di prima. È possibile contribuire alla cassa di resistenza direttamente alla Casa del Popolo in via dei Paoli 22 a Verciano tutti i sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 con una donazione in contanti ma anche con generi alimentari a lunga conservazione, vestiti e materiale scolastico, oppure con un bonifico all’Iban IT49G0103013710000000395784 intestato alla Società popolare di mutuo soccorso Giuseppe Garibaldi con causale Cassa di resistenza“.

“Contestualmente, domenica (8 novembre) dalle 15 alle 18 alla casa del popolo – prosegue la nota – promuoviamo con l’associazione Aeliante, il presidio di Lucca di Libera, l’Anpi Lucca e la Calcistica popolare Trebesto una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, vestiti e coperte per la comunità di Vicofaro. Una realtà a noi vicina, conosciuta grazie a un paio di incontri avuti lo scorso anno con don Massimo Biancalani, gli operatori e i ragazzi ospiti, ai quali abbiamo espresso più volte la nostra solidarietà per i numerosi attacchi subiti di stampo fascista e razzista. Siamo quindi lieti di ripetere per la seconda volta una raccolta in loro favore, a distanza di alcuni mesi dalla prima e in un periodo estremamente difficile anche per loro, con l’inverno alle porte e dopo il recente appello lanciato dallo stesso don Massimo”.

“La Società popolare di mutuo soccorso – conclude la nota – confida nella generosità e partecipazione di tutte le compagne e tutti i compagni lucchesi sia per la comunità di Vicofaro che per le numerose famiglie che vogliamo continuare ad aiutare con la cassa di resistenza”.