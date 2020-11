Pietrasanta presenta il nuovo piano operativo su NoiTv

Pietrasanta presenta il nuovo piano operativo in televisione domani (4 novembre), alle 21 in diretta su NoiTv (canale 10 e 510 NoiTv Hd).

E’ questa la modalità che l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti ha scelto, alla luce delle restrizioni previste dal nuovo decreto, per incontrare, se pur a distanza e conservando la possibilità di fare domande in diretta, i cittadini di tutte le frazioni di Pietrasanta.

L’iniziativa è stata proposta dal presidente della commissione urbanistica, Paolo Bigi con il sostegno degli altri due componenti, Giacomo Vannucci e Gabriele Marchetti.

La puntata sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube di NoiTv e sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Pietrasanta.

Come nella precedente puntata gli spettatori-cittadini potranno interagire in diretta con i progettisti attraverso il numero WhatsApp 337.1697605 o via mail scrivendo a pianificazione2020@comune.pietrasanta.lu.it