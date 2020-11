Regione, Valerio Fabiani è il nuovo consigliere politico di Eugenio Giani

Valerio Fabiani è il nuovo consigliere politico di Eugenio Giani. Classe ‘84, il vicesegretario del Pd toscano e componente della direzione nazionale del Pd è stato nominato da Giani per occuparsi di lavoro e di crisi aziendali nella nostra regione.

Queste le attribuzioni nello specifico definite dal presidente: politiche per la gestione delle crisi aziendali e dei processi di re industrializzazione; interventi propedeutici a prevenire le crisi; osservatorio sul mercato del lavoro e occupazione; interventi sul mercato finanziario e politiche di supporto creditizio agli investimenti; monitoraggio potenziali interventi e investimenti sul territorio regionale; aziende partecipate della regione.

“Lavoreremo per gestire le emergenze facendo in modo che nessuno rimanga solo e contestualmente per preparare il futuro con progetti di re industrializzazione“, dichiara Fabiani, che oggi è stato al presidio delle organizzazioni sindacali al cementificio Buzzi Unicem di Greve in Chianti, dove sono a rischio 100 posti di lavoro.