SIFA presenta la nuova serie di banchi per macelleria e panetteria

L’arredo di un negozio è una parte importante sia per attirare l’attenzione dei clienti sia per esporre al meglio la merce che è in vendita.

In particolare questo vale per il settore della macelleria e della panetteria. Realtà in perenne aggiornamento per venire incontro anche ai clienti più esigenti.

Fra le aziende più attive nel settore c’è Sifa, che ha presentano una nuova linea di banchi alimentari.

Ecco, dunque, i nuovi banchi alimentari di SIFA

Vega

Il banco Vega grazie ad una vasca con profondità di 95 centimetri è particolarmente idoneo per negozi di macelleria ed alimentari in genere. Questa vetrina è caratterizzata da un sistema di refrigerazione ventilata regolabile che permette il ricircolo dell’aria nella misura idonea ad ogni singola esigenza. Questa attrezzatura professionale è previsto con possibilità di vasca e montanti in colorazione nero o inox. La vasca espositiva può essere nella classica conformazione di piattelli rimovibili o con un piattello unico ribaltabile che permette la massima pulizia del banco.

I vetri temperati e dritti sono apribili con pistoni hydro lift e dotati di disappannamento mediante aria forzata. Il quadro comandi è completamente digitale mentre le luci della vetrina per l’esposizione sono rigorosamente a led. I moduli di questo banco alimentare ad alta tecnologia sono di varie misure e canalizzabili tra loro permettendo di sfruttare al meglio ogni singolo locale.

I moduli possono essere attrezzati con piani caldo secco, piano caldo bagnomaria sia nella versione con piastra forata che a vaschette. Sono numerosi gli accessori disponibili come portacoltelli, portarotoli, piano affettatrice/bilancia scorrevole. Il banco può implementare una vasta gamma di colori ed essenze di legno.

Promoter

Il banco alimentare modello Promoter è particolarmente indicato per negozi di gastronomia, salumeria, pasta fresca. La scelta del sistema di refrigerazione è possibile tra la ventilata o la statica. È sempre prevista la cella di riserva sottobanco con sportelli.

Montanti e pianale a piattelli con la disponibilità sia nella colorazione nera che inox. Per questo banco alimentare l’illuminazione a ked è prevista sul cappello di vetro. La vetrina è costituita da vetri dritti trasparenti con la possibilità di scegliere tra apertura vetro verso l’alto a mezzo pistoni hidro lift, o, in alternativa, con apertura vetro verso il basso tramite cerniera. Il quadro elettrico di questo banco ad alta tecnologia è dotato di termostato elettronico. Disappanamento vetri con resistenza o ventole per il modello nella versione statica. Sono disponibili moduli di varie misure per ottimizzare al meglio gli spazi del locale.

Vi è la possibilità di avere moduli neutri per esposizione pane o moduli self service con vetri bassi dritti per la versione gastronomia. All’interno dei vari moduli è possibile inserire piani caldo secco o bagnomaria nella versione a piastra forata o, in alternativa, a vaschette. La chiusura posteriore può essere dotata di tenda notte oppure di sportelli in plexiglas. Sono disponibili svariati accessori come il piano affettattrice/bilancia scorrevole e il tagliere in polietilene. Il banco è previsto in molteplici colori ed essenze in legno.

Infinity Pane

A chiudere la carrellata c’è Infinity Pane che, come dice il nome, è l’eccellenza della linea nell’ambito dell’arredamento panetteria. Dagli scaffali espositivi in legno alla vetrinetta la proposta coniuga linearità e proporzione estetica permettendo così di soddisfare ogni gusto e tendenza.

Un’esperienza di ospitalità e benessere per gestori del locale e clienti, creata con oltre 50 anni di esperienza con una attenzione in particolare al tema dello spazio.