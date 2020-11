Comune di Lucca, sospese le prove del concorso per 6 assunzioni

Sono sospese le prove preselettive programmate per il 9 e 10 novembre e la prova scritta del 23 novembre del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato – pieno di coordinatore per l’espletamento di attività in materia amministrativa, contabile, socio-culturale, categoria C del comparto funzioni locali la cui scadenza per la presentazione delle domande era il 23 luglio scorso.

La sospensione è determinata dall’entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di ieri (3 novembre), sulle musure urgenti per il contenimento del Covid-19. Gli ulteriori aggiornamenti saranno comunicati ai concorrenti attraverso la pagina web del concorso (clicca qui).