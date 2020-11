Contagi a Montedomini, positivi 23 anziani e 17 operatori

Emergenza Covid-19: casi positivi nelle strutture di proprietà di ASP Firenze Montedomini

Gli ospiti e gli operatori sono risultati positivi nonostante le negatività ai test sierologici di controllo effettuati tra il 19 e il 21 ottobre 2020. La gran parte non presenta sintomi gravi, sono stati riscontrati lievi stati febbrili e la maggioranza dei casi sono pazienti asintomatici. In attesa del completamento dei tamponi, la situazione delle tre strutture Montedomini, San Silvestro e Principe Abamelek è la seguente: 23 ospiti positivi su un totale di 171 e 17 operatori su 146.

In seguito alle positività riscontrate sono state attivate rapidamente tutte le misure previste dai protocolli sanitari della Regione Toscana

“Siamo stati sempre consapevoli che l’emergenza non fosse superata – afferma il presidente di ASP Firenze Montedomini Luigi Paccosi – e sapevamo che la battaglia contro il Coronavirus non era terminata. È un momento delicato, di grande complessità ed apprensione per i nostri anziani, i loro cari e tutti gli operatori. Durante la “prima ondata” tutte e tre le nostre strutture ne erano uscite covid-free, ad oggi, nonostante la grande attenzione e gli enormi sforzi di tutti, questo scenario è mutato. Le Cooperative che gestiscono le strutture sociosanitarie hanno attivato prontamente tutte le procedure e le misure di isolamento per i nostri anziani e gli operatori risultati positivi. Stiamo seguendo l’evolversi di questa delicata situazione con un monitoraggio e dialogo costante con le tre residenze coinvolte”