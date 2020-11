Cori in concerto, eventi in diretta televisiva

Verdi, Puccini, Beethoven, Donizetti e molto altro per la decima edizione di Cori in concerto, realizzata in assenza di pubblico e trasmessa in diretta televisiva.

La cultura, infatti, non si ferma tanto facilmente e la tradizionale rassegna, curata dal maestro Gianfranco Cosmi, andrà in onda, in diretta, su Noi tv a partire dalle 17,30 di domenica (8 novembre).

L’emittente trasmetterà dalla Cattedrale di San Martino la manifestazione organizzata dall’associazione polifonica città di Viareggio in collaborazione col Teatro del Giglio, col patrocinio di Comune e Provincia di Lucca, e sostenuta da molti sponsor, tra cui, il principale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Protagonisti la Corale Polifonica città di Viareggio, il gruppo corale Lucchese e il Coro lirico toscano.

Ricchissimo il programma che ha voluto andare incontro al pubblico con una scaletta estremamente popolare e godibile, che spazia da La Vergine degli Angeli, tratto da La forza del destino, Giuseppe Verdi al Mesci mesci, tratto da Il Campanello di Donizetti. E poi ancora il Te deum di Puccini (Tosca)e pietre miliari della storia della musica come L’inno alla gioia di Beethoven e il Va’ pensiero verdiano.

Programma che vedrà le corali accompagnate da solisti di primo livello come Silvana Froli (soprano), Nicola Mugnaini (tenore), Giuseppe Altomare (baritono) e Michelangelo Ferri (basso), ‘coordinati’ dalla voce recitante di Nicola Fanucchi.

Di primo piano anche gli orchestrali, con Pietro Castellari al pianoforte, Stefano Adabbo alla tastiera, Anna Livia Walker all’arpa, Cecilia Cosmi alla viola e Lorenzo Zei al basso-tuba, per un viaggio nella storia della musica condotto da Vania Della Bidia, storica madrina della manifestazione.

