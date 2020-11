Credito e finanza agevolata, il webinar di UniCredit e Cna Toscana a sostegno delle imprese

Covid 19: Credito e finanza agevolata Pmi. Questo il tema del webinar organizzato da UniCredit e Cna Toscana, in programma domani (5 novembre) alle 16,30.

Un’occasione di confronto tra banca, imprese e professionisti al fine di illustrare le misure nazionali, regionali ed europee, e le soluzioni proposte dalla banca per sostenere il tessuto imprenditoriale del territorio nell’affrontare la crisi scatenata dalla pandemia. Tra i temi in evidenza, le opportunità legate al Superbonus 110% e gli strumenti di supporto all’export.

L’incontro – che rientra nel ciclo di otto webinar organizzati da UniCredit e Cna, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa – sarà aperto dai saluti introduttivi di Andrea Burchi, Regional manager centro nord UniCredit; e di Claudio Giovine, direttore divisione economica e sociale Cna Nazionale. Seguiranno gli interventi di Mario Pagani, Responsabile nazionale politiche industriali Cna; di Lucia Belpusi, Responsabile retail business management UniCredit; e di Marco Wallner, Responsabile corporate commercial synergies UniCredit.

Sarà possibile partecipare al webinar collegandosi sul sito della Cna Toscana e sui siti delle Cna provinciali (clicca qui).

“Supportare le imprese in un contesto normativo complesso, con un focus sulle misure regionali, è prioritario – sottolinea Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit – Abbiamo quindi organizzato, in collaborazione con Cna Toscana, questo incontro di approfondimento su temi attuali come il Superbonus, i bandi territoriali e le misure comunitarie attivate a sostegno dell’economia. Un’iniziativa che costituisce l’occasione per una riflessione puntuale sugli strumenti di credito e finanza agevolata a supporto delle Pmi, in una fase in cui è fondamentale comprendere i vari aspetti tecnici per accedere alle misure a sostegno delle imprese, identificando quali leve attivare e con quali modalità. Il nostro gruppo conferma così il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo italiano, in prima linea anche come facilitatore di momenti di confronto con le aziende del territorio, mettendo a disposizione risorse e competenza su temi chiave per una ripresa produttiva sostenibile”.

Fondamentale per Cna Toscana il ruolo della consulenza finanziaria alle imprese consolidato nell’esperienza di una società specializzata, la Finartcna Srl, che in questo anno di grandi difficoltà, ha permesso alle imprese di sentirsi accompagnate al fine di trovare le migliori soluzioni finanziarie sia per la ricerca della liquidità necessaria per sopravvivere ai duri mesi di lockdown, sia per trovare le migliori agevolazione per rilanciare l’imprenditoria che ha dovuto fare investimenti in tecnologia e digitalizzazione ed ora dovrà confrontarsi anche con le incentivazioni fiscali come l’ecobonus. In particolare Cna Toscana aiuta a cogliere le opportunità offerte dagli incentivi fiscali al 110% con EcoBonus e SismaBonus attraverso la consulenza sull’applicazione della cessione del credito e lo sconto in fattura organizzandosi per fare da Global service alle aziende, ma anche da Global service ai privati e agli amministratori condominiali per supportarli nell’iter istruttorio di loro competenza.