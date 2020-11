I maestri macellai della Lucchesia sbarcano sul web

E’ da pochi giorni on line il sito www.macellerieinvetrinaluccamassacarrara.it dell’associazione macellai delle provincie di Lucca e Massa Carrara aderente al sistema Confcommercio e Federcarni.

“Il nuovo sito non è solo il canale più adatto per diffondere la rinnovata immagine dell’associazione -sottolinea il presidente dell’associazione Marcello Di Giusto – ma costituisce anche una fonte di informazioni rivolte a tutti i clienti che desiderano essere informati sulla possibilità di trovare ed acquistare prodotti ad alta qualità e fortemente genuini, specialmente in questo periodo dove si sono riscoperti il servizio e la necessità della bottega sotto casa“.

Arte, esperienza, mantenimento della qualità e delle antiche tecniche, così come l’innovazione, e la genuinità sono sempre state caratteristiche primarie dell’associazione e questa attitudine si riflette nel sito che offre immagini di grande creatività, appositamente combinate con contenuti molto coinvolgimenti.

Accattivante nella grafica e nei colori, responsivo e di rapida consultazione, ricco di contenuti, la struttura del sito è chiara e si presenta con un menu principale composto da varie sezioni.

La sezione Chi siamo descrive brevemente lo spirito dell’associazione ed i principali servizi e vantaggi offerti per gli associati mentre “la nostra arte” mette in evidenza la peculiarità e la nobiltà del mestiere dove tradizione, rispetto dell’animale e soprattutto qualità vengono mantenuti al di la di ogni logica commerciale e nel pieno rispetto dell’ambiente. I visitatori del sito ed i clienti potranno trovare informazioni, contatti e nuove proposte commerciali nella sezione Gli artigiani della carne che comprende tutte le macellerie associate.

Sai come mangi una sorta di ricettario on line inedito dove ciascuna ricetta svelata dai maestri macellai è diretta verso una sana e corretta alimentazione alla riscoperta degli antichi sapori e della genuinità di una volta.

Completano il sito le sezioni dedicate alle news ed alle proposte commerciali, che consentono di rimanere costantemente in contatto con la clientela affezionata e indirizzano i visitatori verso le più recenti notizie, articoli, redazionali ed altri interessanti sviluppi all’interno dell’associazione e del settore.

Il nuovo sito, realizzato per la parte informatica e messa on line dallo Studio informatico toscano di Lido di Camaiore e per la strategia di comunicazione dal consulente dell’associazione Enrico Fassone, rappresenta uno dei primi step nel processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle interazioni con i clienti che l’associazione vuole intraprendere su tutti i canali digitali. Incorpora elementi altamente visivi e interattivi e si adatta in modo sensibile alle dimensioni dello schermo del dispositivo che sta utilizzando il cliente, sia che si tratti di uno smartphone, un tablet, un portatile o un pc. Il risultato è un’esperienza intuitiva, avvincente e ricca di immagini.