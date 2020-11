A Lucca e a Ponte a Moriano messi a dimora 14 nuovi alberi

Partono le messe a dimora dei nuovi alberi in alcune strade comunali. Ieri (mercoledì 4 novembre) sono stati piantati otto esemplari di Bagolaro (Celtis australis) e due di Acero tridente (Acer buergerianum) in via Roosvelt a San Marco.

In via della stazione a Ponte a Moriano sono invece stati piantati quattro Tigli a integrazione delle alberature esistenti. Nelle prossime settimane saranno operati nuovi inserimenti di giovani esemplari nella zona dell’ospedale Campo di Marte al posto di alberi abbattuti.